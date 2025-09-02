Трое взрослых и ребенок пострадали из-за удара дронов в Ростове-на-Дону

Ночью силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В результате за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок, они не получили серьезных травм.

На западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, ночью пожар был потушен.

В микрорайоне Левенцовский повреждения получили две многоэтажки. На улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Эвакуация жителей там не понадобилась. На улице Еляна поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома.

Кроме того, в одной из квартир обнаружен неразорвавшийся снаряд. Жильцов дома эвакуировали.

Как сообщили в Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области.