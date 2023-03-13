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Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на трассе под Челнами
Серьезное ДТП произошло накануне около половины восьмого вечера на трассе Набережные Челны – поселок Новый. Здесь, как рассказали «Татар-информу» очевидцы, столкнулись минивен Toyota и легковушка KIA.
Удар был такой силы, что корейскую легковушку откинуло в кювет, а минивен развернуло поперек дороги.
По словам свидетелей, с места ДТП увезли пятерых пострадавших, в том числе двоих детей.
«В KIA пострадали водитель, пассажирка и маленький ребенок. Во втором автомобиле также пострадали водитель и ребенок-пассажир. Всех забрали в больницу», – пояснили свидетели происшествия.
Как рассказал собственный корреспондент агентства с места аварии, по предварительным данным, водитель Toyota при повороте не уступил дорогу автомобилю KIA.
В ДТП пострадали 27-летний водитель, 28-летняя и шестилетняя пассажирки корейской легковушки, а также 39-летний водитель и 12-летний пассажир Toyota.
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