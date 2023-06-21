«Три туриста вернулись с малярией»: Роспотребнадзор РТ о том, как защититься от болезни

С 2010 года в Татарстане зафиксировали 28 завозных случаев малярии. В 2022 году с этим заболеванием столкнулись три татарстанца, которые вернулись из Турции, республик Руанда и Чад

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В прошлом году три татарстанца привезли малярию

С 2010 года в Татарстане зафиксировали 28 завозных случаев малярии. В 2022 году с этим заболеванием столкнулись три татарстанца, которые вернулись из Турции, республик Руанда и Чад.

Начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алёшина рассказала «Татар-информу», что внутри республики в течение уже 15 лет заражений не случалось. Инфекцию жители Татарстана привозили исключительно из-за границы.

«Малярия – это инфекционное заболевание, переносчики комары. Малярия передается только через укус комара. Возбудитель – малярийный плазмодий», – рассказала санитарный врач.

Анна Алешина: «Малярия – это инфекционное заболевание, переносчики – комары. Малярия передается только через укус комара» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Комары переносят малярию, только если есть больные ею люди

«На территории республики Татарстан условия для распространения малярии имеются, так как у нас есть комары рода анофелес. При наличии инфицированных людей возможно инфицирование этих комаров и передача вируса через насекомых другим людям», – отметила начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ.

Но так как заболевших почти нет, комары никакой опасности не представляют. Риск передачи малярии очень низкий, подчеркнула санитарный врач.

При этом самая опасная – тропическая малярия – комарами рода анофелес не переносится.

9 июня в Татарстане начали обрабатывать водоемы от комаров. Обрабатывают территории именно от личинок, на летающих насекомых охота не ведется.

9 июня в Татарстане начали обрабатывать водоемы от комаров. Обрабатывают территории от личинок, на летающих насекомых охота не ведется Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ежегодно в республике Татарстан проводится паспортизация водоемов, где могут множиться эти комары. Эти водоемы у нас находятся на контроле. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии каждые две недели водоемы обследуют на наличие личинок комаров, и проводят акарицидные обработки, для этого выделяются средства из бюджета республики Татарстан. Работа проводится планомерная», – добавила она.

Анна Алёшина объяснила, что у татарстанцев время от времени возникает недовольство большим количеством комаров. Специалист объяснила, что водоемы обрабатываются тщательно. Обработки могут проводиться только в таких местах. Однако комары могут плодиться и в других влажных местах, например, в незакрытых бочках, лужах или густой растительности.

«Основная профилактика при посещении этих стран, неблагополучных по малярии, – это защита от комаров» Фото: ru.freepik.com

В каких странах можно заразиться малярией?

По словам санитарного врача, планируя отпуск, татарстанцы должны поинтересоваться у туроператора или инфекциониста, как обстоят дела в той или иной стране с заболеваемостью малярией.

Анна Алёшина перечислила неблагополучные по малярии страны:

Африка: Анлога, Ботсвана, Гана, Кения, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Судан,, Южный Судан, Нигерия, Конго, Танзания.

Юго-восточная Азия: Индия, Индонезия, Мьянма, Непал, Таиланд.

Восточное Средиземноморье: Йемен, Пакистан, Саудовская Аравия

Страны Американского региона: Венесуэла, Коста-Рика, Мексика, Панама, Перу, США.

«Основная профилактика при посещении этих стран, неблагополучных по малярии, – это защита от комаров. Использование репеллентов, закрытая одежда. Если много комаров, то спать под сетками. Обрабатываться инсектицидами длительного действия – использовать всевозможные средства для защиты себя от комаров», – отметила Анна Алёшина.

Против этой болезни в России не прививают, такая вакцина не зарегистрирована, но перед поездкой врач-инфекционист может выписать профилактическую терапию в необходимых дозах.

Первыми симптомами малярии является высокая температура, лихорадка, которая будет возникать приступами, озноб, рвота и головная боль Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Волнообразная лихорадка и рвота – срочно к врачу!»

После возвращения из отпуска из «опасных» стран нужно быть внимательным к своему самочувствию. Первыми симптомами малярии является высокая температура, лихорадка, которая будет возникать приступами, озноб, рвота и головная боль.

Инкубационный период длится от 10 до 25 дней. Из-за такого длительного периода развития малярия застает заразившихся уже после возвращения на родину.

«С такими симптомами стоит сразу же обратиться к врачу и обязательно сообщить, что человек был в стране эндемичной по малярии. Чтобы врач знал, что это может быть заболевание, связанное с укусом комаров», – рассказала Анна Алёшина.

Заболевшим туристам можно обратиться либо в врача-инфекционисту по месту жительства, или приехать в инфекционную больницу.