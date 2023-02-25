news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 25 февраля 2023 22:27

Трое, в том числе ребенок, пострадали в столкновении автомобилей на трассе в Татарстане

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Два легковых автомобиля столкнулись в Лаишевском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, авария произошла после поворота на Усады около половины восьмого вечера.

Фото: очевидцы

В ДТП попали Ford Focus и KIA Rio. По словам очевидцев, водителям обоих машин и ребенку-пассажиру понадобилась помощь медиков. Ребенку на вид года три-четыре.

Фото: очевидцы

Одного из пострадавших взрослых из машины вытаскивали пожарные, после удара автомобиль покорежило, и мужчина не мог выбраться самостоятельно.

Фото: очевидцы

#ДТП с пострадавшими
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное