Трое, в том числе ребенок, пострадали в столкновении автомобилей на трассе в Татарстане

Два легковых автомобиля столкнулись в Лаишевском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, авария произошла после поворота на Усады около половины восьмого вечера.

Фото: очевидцы

В ДТП попали Ford Focus и KIA Rio. По словам очевидцев, водителям обоих машин и ребенку-пассажиру понадобилась помощь медиков. Ребенку на вид года три-четыре.

Фото: очевидцы

Одного из пострадавших взрослых из машины вытаскивали пожарные, после удара автомобиль покорежило, и мужчина не мог выбраться самостоятельно.