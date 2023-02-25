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Трое, в том числе ребенок, пострадали в столкновении автомобилей на трассе в Татарстане
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Два легковых автомобиля столкнулись в Лаишевском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, авария произошла после поворота на Усады около половины восьмого вечера.
В ДТП попали Ford Focus и KIA Rio. По словам очевидцев, водителям обоих машин и ребенку-пассажиру понадобилась помощь медиков. Ребенку на вид года три-четыре.
Одного из пострадавших взрослых из машины вытаскивали пожарные, после удара автомобиль покорежило, и мужчина не мог выбраться самостоятельно.
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