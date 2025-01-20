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Трое учеников автошколы в Татарстане пойдут под суд за взятку
Трое челнинцев предстанут перед судом по обвинению в даче взяток. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в 2021-2023 годах трое учеников автошколы обратились к жителю Елабуги, который заявлял о наличии у него «больших связей» в правоохранительных структурах. Они попросили его помочь им по знакомству пройти экзамен ПДД. Получив от них 205 тысяч рублей, мужчина оставил все деньги себе.
Теперь уголовные дела с уже утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
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