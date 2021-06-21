Три татарстанских боксера завоевали бронзу командного Кубка России

В Екатеринбурге подвели итоги командного Кубка по боксу – 2021. Татарстан в составе команды Поволжского федерального округа представили боксеры: Игорь Царегородцев (49 кг), Айшат Басиров (52 кг), Эмир Басиров (64 кг). Они стали бронзовыми призерами турнира.

«Несмотря на победу сборной Уральского федерального округа во время отборочных поединков, боксеры ПФО все же смогли показать яркие результаты и стать лидерами последующих встреч с командами Дальнего Востока и Санкт-Петербурга. Нужно нашим спортсменам не сбавлять темпов и идти к новым ярким победам и в дальнейшем. Кто бы что ни говорил, но судя по результатам, которые показывают спортсмены федерации бокса Татарстана в течение последних двух лет, как в олимпийском, так и в профессиональном боксе, мы на правильном пути», – прокомментировал очередные достижения воспитанников татарстанской школы бокса заместитель генерального секретаря федерации бокса России, глава федерации бокса Республики Татарстан Сергей Игнатьев.