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Трое татарстанцев стали жертвами аферистов, промышляющих на онлайн-платформах объявлений
В течение суток в полицию поступили заявления от жителей Казани, Челнов и Арского района, которые рассказали, что стали жертвами аферистов, промышляющих в сервисах бесплатных объявлений, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Так, жительница Казани пыталась купить швейную машинку, связалась с продавцом, и тот убедил ее перейти в мессенджер с сайта, куда прислал ссылку для перевода денег на карту. Женщина по ссылке прошла, ввела данные и лишилась 63 тысяч рублей.
Похожий случай произошел и с жительницей Челнов, пытавшейся продать противотуманные фары. Девушка лишилась 8 тысяч рублей. А житель Арского района потерял 30 тысяч, когда пытался продать мебель.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «кража».
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