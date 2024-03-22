Трое татарстанцев стали жертвами аферистов, промышляющих на онлайн-платформах объявлений

В течение суток в полицию поступили заявления от жителей Казани, Челнов и Арского района, которые рассказали, что стали жертвами аферистов, промышляющих в сервисах бесплатных объявлений, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Так, жительница Казани пыталась купить швейную машинку, связалась с продавцом, и тот убедил ее перейти в мессенджер с сайта, куда прислал ссылку для перевода денег на карту. Женщина по ссылке прошла, ввела данные и лишилась 63 тысяч рублей.

Похожий случай произошел и с жительницей Челнов, пытавшейся продать противотуманные фары. Девушка лишилась 8 тысяч рублей. А житель Арского района потерял 30 тысяч, когда пытался продать мебель.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «кража».