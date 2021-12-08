Трое татарстанцев стали победителями Всероссийского конкурса «Моя Россия – моя история»

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Подведены итоги XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Были выбраны 250 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий. В число победителей вошли 3 представителя Республики Татарстан, которые завоевали золотую и бронзовую медали, а также специальный приз проекта, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» проводился уже в 18 раз. Основными тематическими линиями XVIII сезона конкурса стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос. А всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны. Конкурс также вошел в План реализации Года науки и технологий в России.

Ученица школы № 3 Бугульмы Наиля Каримова заняла I место в номинации «Моя гордость. Моя малая родина». Победительница представила проект создания электронной аудио-базы памятников родного города. Материалы публикуются в сообществе «Цифровизация памятников» социальной сети «ВКонтакте», в котором школьники рассказывают историю главных достопримечательностей города.

«Нашему городу Бугульме в этом году исполняется 240 лет. Город безвозвратно теряет следы истории, наш проект направлен на решение этой проблемы. Очень рады, что его поддержала платформа „Россия — страна возможностей“! Теперь у нас появилось еще больше мотивации продолжать развивать проект», — рассказала Наиля Каримова.

Еще одну награду в номинации «Моя гордость. Моя малая родина» — бронзовую медаль — получила ученица Раифской средней общеобразовательной школы Зеленодольского района Республики Татарстан Рената Хакетдинова. Рената представила проект создания Центра детского экотуризма, телевидения и творчества в родном Раифском районе. В рамках деятельности центра ребята смогут освоить азы основных телевизионных специальностей, вести краеведческую работу по сбору и систематизации информации об истории поселения, получить туристические навыки и познакомиться с традиционными промыслами и основами художественной обработки материалов.

Cпециалист по работе с молодежью молодежного центра «Шатлык» Руслан Матурин стал обладателем специального приза в номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос». Руслан защитил интерактивный интеллектуально-познавательный патриотический проект «Дорогами Побед», направленный на знакомство школьников с историей Великой Отечественной войны. Проект представляет из себя серию игр для команд школьников в возрасте 15-17 лет. Темой игр являются герои, основные этапы и сражения войны.

Итоговая встреча проходит в формате военно-спортивного турнира «Я готов служить Родине». В холле молодежного центра организуется выставка оружия, военной формы, элементов экипировки от АНО «Центр военно-спортивных игр РТ», Клуба Активного отдыха «Полигон — 16» и ПОУ «Набережночелнинская автошкола ДОСААФ». Помимо спортивных игровых эстафет девочки готовят творческие номера: песни, частушки, стихи военных лет, которыми будут радовать участников во время запланированных «военных передышек». По итогу конкурса Руслан был рекомендован к присуждению гранта в рамках Грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.