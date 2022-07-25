Трое татарстанцев погибли во время спецоперации на Украине

Во время спецоперации на Украине погибли еще трое жителей Татарстана – Евгений Зорин, Андрей Винников и Ринат Бикмурзин.

Евгений Зорин родился и вырос в Черемшанском районе республики. Мужчина добровольцем отправился на Украину, погиб 13 июля. Церемония прощания с погибшим прошла накануне. У него остались жена и двое детей. Евгению Зорину было 42 года.

24 июля в Бугульме простились с Андреем Винниковым, сообщается на сайте мэрии города. Молодой человек окончил машиностроительный техникум, после чего ушел в служить. Погибшему был 21 год.

Самый младший из троих погибших во время спецоперации на Украине – уроженец Лениногорского района Ринат Бикмурзин. Ему было всего 20 лет. Информация о его гибели размещена на сайте администрации района.

Ринат окончил 9 классов, после чего отучился в колледже стерлитамакского филиала БашГУ. На срочную службу его призвали в 2020 году. Он служил в Свердловской области, где заключил контракт и отправился в зону СВО.