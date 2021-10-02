Трое татарстанцев победили во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Трое представителей Республики Татарстан вошли в число 23 победителей всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Для участников конкурса в Москве прошел Всероссийский молодежный форум «Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина». В рамках мероприятия состоялся финал конкурса в номинациях «Моя гордость. Моя малая родина» и «Моя страна. Моя история. Мой космос». По итогам защит, прошедших в форматах онлайн и офлайн, определились 23 победителя, в их число вошли трое представителей Татарстана: Наиля Каримова, Рената Хакетдинова и Руслан Матурин.

Наиля Каримова и Рената Хакетдинова победили в номинации «Моя гордость. Моя малая родина» в младшей возрастной категории (от 14 до 17 лет).

Наиля Каримова, ученица школы № 3 Бугульмы, защитила проект создания электронной аудио-базы памятников своего города. Материалы публикуются в сообществе «Цифровизация памятников» социальной сети «ВКонтакте», где школьники рассказывают историю главных достопримечательностей города.

Рената Хакетдинова, ученица Раифской средней общеобразовательной школы Зеленодольского муниципального района РТ, представила проект создания Центра детского экотуризма, телевидения и творчества в родном Раифском районе. В рамках деятельности центра ребята смогут освоить азы основных телевизионных специальностей, вести краеведческую работу по сбору и систематизации информации об истории поселения, получить туристические навыки и познакомиться с традиционными промыслами и основами художественной обработки материалов.

Рената поделилась планами реализации проекта: «Наш проект позволит не просто объединить три направления под вывеской одного центра, а получить эффект синергии. Юные журналисты в сотрудничестве с юными краеведами собирают информацию и разрабатывают текстовую часть экскурсионных маршрутов, юные операторы и монтажеры готовят фото и видеоматериалы для визуального наполнения маршрутов и ведут съемки во время походов. Пешие переходы длиной до 10 км позволят участникам маршрутов побывать в заповедном лесу, получить туристические навыки, а новые знания об обитателях леса помогут изготовить своими руками сувениры в „Лесной мастерской“: фигурки совы, лисы, зайца. Сотрудничество с эко-фермой дополнит просветительскую деятельность центра работой на настоящем сельском подворье».

Руслан Матурин, специалист по работе с молодежью молодежного центра «Шатлык», стал победителем номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос» старшей возрастной категории (от 17 до 35 лет). Руслан представил интерактивный интеллектуально-познавательный патриотический проект «Дорогами Побед», направленный на знакомство школьников с историей Великой Отечественной войны. Проект представляет из себя серию игр для команд школьников в возрасте 15-17 лет. Темой игр являются герои, основные этапы и сражения войны. Итоговая встреча проходит в формате военно-спортивного турнира «Я готов служить Родине». В холле молодежного центра организуется выставка оружия, военной формы, элементов экипировки от АНО «Центр военно-спортивных игр РТ», Клуба Активного отдыха «Полигон — 16» и ПОУ «Набережночелнинская автошкола ДОСААФ». Помимо спортивных игровых эстафет девочки готовят творческие номера: песни, частушки, стихи военных лет, которыми будут радовать участников во время запланированных «военных передышек».

Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина.