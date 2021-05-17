Трое татарстанцев отправились за решетку за участие в экстремистской организации

В 2020 году сотрудники ФСБ России по РТ задержали троих жителей Татарстана, которые были членами международного религиозного экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. Они планировали совершить на территории республики ряд преступлений – грабежи, разбои и вымогательства. На средства, полученные незаконным путем, они собирались уехать в Сирию, где намеревались вступить в ряды одной из международной террористической организации.

Во время обысков по местам жительства задержанных были изъяты оружие и литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

В апреле всем участникам были вынесены приговоры. Так, 41-летнему Залалдинову как вдохновителю и руководителю ячейки суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 25-летний Ширинов получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима, а 37-летний Малахов проведет за решеткой 3 года.

*Международное религиозное объединение, признанное экстремистским и его деятельность запрещена на территории РФ.

