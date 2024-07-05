Трое сыновей из многодетной семьи в Пестречинском районе отправились на СВО

Фото: предоставлено Люцией Сиразеевой

В многодетной семье Гаврилиных из Пестречинского района шесть детей, четверо из них – сыновья. Под частичную мобилизацию попали двое – средний и младший, однако старший брат Николай не захотел отпускать их одних и тоже отправился защищать родину в зону специальной военной операции.

«У меня не только братья, но еще и сыновья, а я для них – пример. Кто-то говорит: “Куда я пойду, у меня же дети”. А я, наоборот, пошел, чтобы показать, что папа у них из правильного теста сделан. Когда видишь, что там творится, в первую очередь возникает мысль, чтобы это все не дошло до нас», – прокомментировал Николай.

Несмотря на то, что они с супругой растят троих детей и тоже считаются многодетной семьей, мужчина проявил личную инициативу и попросился на СВО. Такую идею в военкомате сначала не одобрили, однако Гаврилин настоял на своем. Близкие поддержали его решение, ведь знали – он все равно поступит по-своему.

В зоне СВО Николай служил на должности заместителя командира мотострелкового взвода в звании сержанта. В ноябре 2023 года его ранили, однако восстановиться удалось за пару недель, и мужчина сразу же отправился в бой. Почти сразу после возвращения из госпиталя он получил второе ранение.

«Мы попали под пулеметный обстрел, я получил две пули. От первой спас бронежилет, вторая залетела сбоку и прошла через все тело. Я лег. Ноги отказали, но спустя несколько секунд вновь начал их чувствовать. Тихонько, аккуратно, не издавая никаких звуков, отполз. Находился в 20-30 метрах от противника. Посмотрел по часам время, чтобы, если эвакуируют, доложить медикам, во сколько со мной это произошло. Было 15.00», – вспоминает Николай.

Фото: предоставлено Люцией Сиразеевой

После эвакуации его довезли до ближайшего поселка и прооперировали. Когда боец очнулся после наркоза, ему сообщили, что одну почку пришлось удалить. В связи со столь серьезными последствиями его комиссовали, и теперь Николай ждет победы в тылу. На спецоперации он пробыл полтора года, за проявленное мужество ему вручили медаль «За боевые отличия», также в скором времени наградят орденом Жукова. Средний брат Николая сейчас находится дома на реабилитации, младший – на фронте.

«Когда лежал в окопах и по нам шел обстрел, я думал, точнее успокаивал себя тем, что, вот, вернусь, и куплю себе мотоцикл, моторную лодку, о которых всегда мечтал. Приехал и купил. Я и раньше хорошо зарабатывал, но и во время службы с выплатами проблем не было. Что обещали, все выполнили <…> Сейчас военнослужащих хорошо снабжают боеприпасами. Все становится более безопасно. Перед штурмом все действия детально отрабатываются и уже такого сопротивления, как было когда-то, нет», – заключил Николай Гаврилин.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой