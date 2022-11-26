Трое пьяных водителей попались автоинспекторам за сутки в Казани

В Казани автоинспекторы провели очередной рейд «Нетрезвый водитель». Пристальное внимание полицейских было направлено на водителей, которые любят сесть за руль подшофе, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Всего за рейд полицейским попались 3 пьяных водителя. Теперь им придется заплатить штрафы в 30 тыс. рублей и попрощаться с правами на полтора года.

Кроме того инспекторы ГИБДД выявили нарушителей без ОСАГО, с чрезмерно тонированными стеклами на авто, а также непристегнутых ремнями безопасности.

«Госавтоинспекция города Казани призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать управление транспортным средством в состоянии опьянения, при необходимости поездок пользоваться общественным транспортом», – напоминают в ГИБДД города.