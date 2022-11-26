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Ру Тат
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Происшествия
26 ноября 2022  11:34
Полина Шевчук

Трое пьяных водителей попались автоинспекторам за сутки в Казани

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В Казани автоинспекторы провели очередной рейд «Нетрезвый водитель». Пристальное внимание полицейских было направлено на водителей, которые любят сесть за руль подшофе, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Всего за рейд полицейским попались 3 пьяных водителя. Теперь им придется заплатить штрафы в 30 тыс. рублей и попрощаться с правами на полтора года.

Кроме того инспекторы ГИБДД выявили нарушителей без ОСАГО, с чрезмерно тонированными стеклами на авто, а также непристегнутых ремнями безопасности.

«Госавтоинспекция города Казани призывает автолюбителей  неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать управление транспортным  средством в состоянии опьянения, при необходимости  поездок пользоваться общественным транспортом», – напоминают в ГИБДД города.

#пьяный водитель #ГИБДД Казани
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