Трое пьяных водителей попались автоинспекторам за сутки в Казани
В Казани автоинспекторы провели очередной рейд «Нетрезвый водитель». Пристальное внимание полицейских было направлено на водителей, которые любят сесть за руль подшофе, рассказали в городской Госавтоинспекции.
Всего за рейд полицейским попались 3 пьяных водителя. Теперь им придется заплатить штрафы в 30 тыс. рублей и попрощаться с правами на полтора года.
Кроме того инспекторы ГИБДД выявили нарушителей без ОСАГО, с чрезмерно тонированными стеклами на авто, а также непристегнутых ремнями безопасности.
«Госавтоинспекция города Казани призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать управление транспортным средством в состоянии опьянения, при необходимости поездок пользоваться общественным транспортом», – напоминают в ГИБДД города.