Трое представителей Татарстана вошли в число стипендиатов фонда «Система»

Благотворительный фонд «Система» подвёл итоги Стипендиальной программы «Система»: выплаты получили 110 студентов из 31 региона России – авторы лучших технологических проектов для решения задач работодателей. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

В программе участвовали 20382 студента из всех регионов России. В этом сезоне проект впервые прошёл в двух треках – для студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. В число победителей конкурса вошли представители Республики Татарстан: Мальцева Светлана Константиновна, студентка АНО ВО «Университет Иннополис»; Низамов Ильяс Ильнарович, студент ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет»; Охрименко Глеб Алексеевич, студент Колледжа «Иннополис» – структурного подразделения АНО ВО «Университет Иннополис».

«Стипендиальные программы, ориентированные на задачи реального сектора, – важный инструмент формирования кадрового потенциала страны. Участие работодателей в таких проектах синхронизирует образование с отраслевыми приоритетами и повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда», – отметила заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Победители конкурса для студентов профессиональных образовательных организаций были определены в 6 тематических номинациях: «Технологии для комфортной жизни», «Технологии здоровьесбережения и долголетия», «Технологии в аграрной и лесной промышленности», «Технологии в энергетике и электротехнике», «Технологии в креативных индустриях и народных промыслах» и «Технологии в индустрии гостеприимства». По сообщению фонда, ими стали студенты 35 профессиональных образовательных организаций из 19 регионов России.

«Стипендиат „Системы“ – звучит гордо и ответственно. Мы совместно с ключевыми высокотехнологичными компаниями страны выстроили программу так, чтобы студенты могли включиться в профессиональное сообщество, научиться работать с реальными запросами экономики и выстроить связи с работодателями через стажировки и трудоустройство. Уже есть позитивные примеры успешного карьерного старта», – рассказала Лариса Пастухова, президент Благотворительного фонда «Система», член-корреспондент Российской академии образования.

В конкурсе для студентов образовательных организаций высшего образования стипендиаты определены в 9 тематических номинациях. В числе победителей – студенты 39 вузов из 23 регионов страны.

Согласно пресс-службе фонда, весной этого года победители будут приглашены на торжественное награждение в Москву. Помимо дипломов и финансовой поддержки – ежемесячной стипендии в размере 25 000 рублей для студентов вузов и 10 000 рублей для студентов СПО на протяжении 5 месяцев – авторы лучших проектов получат возможность пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в периметре компаний-партнеров.