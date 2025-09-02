Трое подростков пытались устроить теракт на предприятии в Ижевске

В Удмуртии троим подросткам предъявлено обвинение в покушении на террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, подростки 15, 16 и 17 лет в июле 2025 года в поисках быстрого заработка в популярном мессенджере связались с представителем украинских спецслужб, от которого получили задание совершить теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске.

Они пытались заложить СВУ на проходной одного из предприятий, но были задержаны. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



