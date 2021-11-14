Трое победителей фотоконкурса #ТатарстанВместе #МояПерепись получили iPhone 13

Сегодня в Казани состоялось очередное вручение призов победителям фотоконкурса #ТатарстанВместе #МояПерепись. Трое жителей республики получили iPhone 13.

«Когда я узнала, что выиграла, плакала от радости. О конкурсе мне рассказал знакомый, и мы решили участвовать. Я была в шоке, не думала, что выиграю, потому что было очень много участников», — отметила одна из победительниц Арианна Груздева, у которой сегодня еще и день рождения.

Напомним, что награждение победителей фотоконкурса проходило каждый день с 1 по 14 ноября. Для того чтобы поучаствовать, нужно было сделать фото на пункте переписи населения на фоне баннера или плаката и выложить его в Instagram или во «ВКонтакте» с хэштагами #ТатарстанВместе и #МояПерепись. После этого в прямых эфирах случайным образом выбирались победители.