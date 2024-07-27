Трое мужчин ранены в деревне Курской области после атаки ВСУ

В Глушковском районе в селе Сергеевка беспилотник нанес удар по гражданскому транспортному средству. В результате водитель получил ранения и был доставлен в местное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Параллельно поступила информация о другом случае в том же районе. В деревне Елизаветовка произошло нападение на двух рыбаков. Сообщается, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Пострадавшие с ранениями были транспортированы в районную больницу Глушково, где им оказывается медицинская помощь.