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Трое мужчин ранены в деревне Курской области после атаки ВСУ
В Глушковском районе в селе Сергеевка беспилотник нанес удар по гражданскому транспортному средству. В результате водитель получил ранения и был доставлен в местное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Параллельно поступила информация о другом случае в том же районе. В деревне Елизаветовка произошло нападение на двух рыбаков. Сообщается, что с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Пострадавшие с ранениями были транспортированы в районную больницу Глушково, где им оказывается медицинская помощь.
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