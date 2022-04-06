Трое молодых казанцев пойдут под суд за оплату лекарств и товаров фальшивками

В ближайшее время в суд будет направлено дело в отношении троих жителей Казани в возрасте от 18 до 21 года. Их обвиняют в хранении, перевозке и сбыте поддельных денег, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Установлено, что с декабря 2020 года по январь 2021 года двое юношей оплатили в Казани и Зеленодольске товары и лекарства семью поддельными пятитысячными купюрами. Подделки они приобретали через интернет.

Также известно, что в начале января прошлого года 18-летний казанец передал приятелям ещё четыре фальшивки. Задержали ребят, когда они попытались расплатиться подделками.

Свою вину признали лишь двое подозреваемых.