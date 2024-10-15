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Три мирных жителя пострадали в Горловке при сбросе взрывоопасного предмета ВСУ
Трое мирных жителей получили ранения от падения взрывоопасного предмета, сброшенного Вооруженными силами Украины (ВСУ), на автобус в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировал глава городского округа Иван Приходько.
«В результате сброса ВОП с беспилотника Вооруженных формирований Украины на автобус ранены трое мирных жителей Горловки, в числе которых водитель», – указал он в своем телеграм-канале.
По сведениям военного следственного управления Следственного комитета РФ, сброс взрывоопасного предмета с БПЛА произошел в Горловке в 12:00 по московскому времени.
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