Трое лауреатов гран-при премии «Студент года РТ» смогут обучиться в любом вузе мира

Трое лауреатов премии «Студент года Республики Татарстан» получат возможность обучения в любом вузе мира по программе «Алгарыш». Об этом стало известно на церемонии награждения премии.

В тройку лауреатов вошли студентка КГМУ и региональный координатор «Волонтеров-медиков» в РТ Анна Макарова, учащийся ККИ РУК и обладатель гран-при Студенческой весны РТ как лучший актер Виктор Петров и студент КНИТУ и победитель стипендиального конкурса Фонда Владимира Потанина этого года и дважды победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи Рахматджон Халилов, который и стал лучшим студентом года Республики Татарстан.