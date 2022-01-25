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Общество
25 января 2022  19:52
Арсений Каримов

Трое лауреатов гран-при премии «Студент года РТ» смогут обучиться в любом вузе мира

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Трое лауреатов премии «Студент года Республики Татарстан» получат возможность обучения в любом вузе мира по программе «Алгарыш». Об этом стало известно на церемонии награждения премии.

В тройку лауреатов вошли студентка КГМУ и региональный координатор «Волонтеров-медиков» в РТ Анна Макарова, учащийся ККИ РУК и обладатель гран-при Студенческой весны РТ как лучший актер Виктор Петров и студент КНИТУ и победитель стипендиального конкурса Фонда Владимира Потанина этого года и дважды победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи Рахматджон Халилов, который и стал лучшим студентом года Республики Татарстан.

#студент года рт
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