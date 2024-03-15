Трое курсантов Татарстанского кадетского корпуса впервые проголосовали в Нижнекамске

Фото: © Надежда Багаутдинова

В число первых избирателей, проголосовавших на президентских выборах в Нижнекамске, вошли курсанты Татарстанского кадетского корпуса. Трое молодых людей впервые исполнили свой гражданский долг. С этим событием их поздравил весь корпус на утреннем построении. Затем под дружные аплодисменты их проводили на избирательный участок.

«Мы дарим вам Конституцию РФ и желаем вам следовать этому закону. Поздравляем вас», — поприветствовали кадетов на избирательном участке.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Мы живем по законам кадетского братства. А это значит, что мы всё переживаем вместе. Вот в жизни наших ребят важное событие, связанное с достижением их гражданской зрелости. Им дано право избирать», — отметила Ирина Плаксина, директор Татарстанского кадетского корпуса.

«Первое голосование, и сразу такое важное. Россия выбирает Арезидента. Курсанты понимают — от этого зависит будущее страны», — добавила она.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Это важно. Это обязанность каждого гражданина нашей страны. Нельзя халатно относится к выборам. Ведь это наше будущее», — выразил уверенность курсант Татарстанского кадетского корпуса Алексей Захаров.

Все трое голосующие курсантов — иногородние. Они заранее прикрепились к избирательному участку, который расположен в кадетском корпусе. Здесь их встретили поздравлениями и подарками. Как впервые голосующим кадетам подарили сувениры и разовые пригласительные в спортивные учреждения города.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Гордость, что мой голос будет учитываться. Что это свершилось. Приятно голосовать впервые», — поделился впечатлениями курсант Кирилл Идрисов.

«Это гражданский долг — выбирать Президента. Сильного волнения не было, немного мандраж был», — добавил курсант Разиль Саляхов.

На избирательном участке на фоне символики России в парадной форме кадеты смотрелись торжественно. Молодые люди признались, что этот день они запомнят на всю жизнь.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).