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Трое курсантов Татарстанского кадетского корпуса впервые проголосовали в Нижнекамске
В число первых избирателей, проголосовавших на президентских выборах в Нижнекамске, вошли курсанты Татарстанского кадетского корпуса. Трое молодых людей впервые исполнили свой гражданский долг. С этим событием их поздравил весь корпус на утреннем построении. Затем под дружные аплодисменты их проводили на избирательный участок.
«Мы дарим вам Конституцию РФ и желаем вам следовать этому закону. Поздравляем вас», — поприветствовали кадетов на избирательном участке.
«Мы живем по законам кадетского братства. А это значит, что мы всё переживаем вместе. Вот в жизни наших ребят важное событие, связанное с достижением их гражданской зрелости. Им дано право избирать», — отметила Ирина Плаксина, директор Татарстанского кадетского корпуса.
«Первое голосование, и сразу такое важное. Россия выбирает Арезидента. Курсанты понимают — от этого зависит будущее страны», — добавила она.
«Это важно. Это обязанность каждого гражданина нашей страны. Нельзя халатно относится к выборам. Ведь это наше будущее», — выразил уверенность курсант Татарстанского кадетского корпуса Алексей Захаров.
Все трое голосующие курсантов — иногородние. Они заранее прикрепились к избирательному участку, который расположен в кадетском корпусе. Здесь их встретили поздравлениями и подарками. Как впервые голосующим кадетам подарили сувениры и разовые пригласительные в спортивные учреждения города.
«Гордость, что мой голос будет учитываться. Что это свершилось. Приятно голосовать впервые», — поделился впечатлениями курсант Кирилл Идрисов.
«Это гражданский долг — выбирать Президента. Сильного волнения не было, немного мандраж был», — добавил курсант Разиль Саляхов.
На избирательном участке на фоне символики России в парадной форме кадеты смотрелись торжественно. Молодые люди признались, что этот день они запомнят на всю жизнь.
Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.
Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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