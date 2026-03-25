Трое контрактников из разных регионов отправились из Бугульмы в зону СВО

Очередная группа контрактников отправилась из Бугульмы в зону специальной военной операции. Ранним утром со двора военного комиссариата выехали трое мужчин, заключивших контракт с Министерством обороны РФ.

После прохождения боевого слаживания военнослужащие будут направлены к местам службы. В составе группы — житель Тюменской области, представитель Республики Башкортостан, а также иностранный гражданин, проживающий в селе Соколка.

Житель Тюменской области направлен для комплектования Африканского корпуса. Контрактник из Башкортостана будет проходить службу в войсковой части Южного военного округа. Иностранный гражданин пополнит подразделение Центрального военного округа.

Как напомнили в военном комиссариате, в соответствии с указом Президента России от 4 января 2024 года №10 иностранные граждане, заключившие контракт на военную службу, а также члены их семей могут получить российское гражданство. Уволенные со службы в период проведения специальной операции иностранцы имеют право на упрощенный порядок его получения при предоставлении необходимых документов. Аналогичная возможность предусмотрена и для их близких родственников.

В торжественном митинге, посвященном отправке, приняли участие заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ильгам Сагитов, представители духовенства, а также представитель азербайджанской диаспоры Шарафат Мелик оглы Ахадов и юнармейцы.

Начальник отделения военного комиссариата Ленар Хусаенов вручил будущим военнослужащим письма с пожеланиями от школьников Бугульмы. Военный комиссар Рафаэль Миннетдинов сообщил, что на 30 марта запланирована следующая отправка контрактников, в рамках которой планируется направить пять человек.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой