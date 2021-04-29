Трое казанских прыгунов в воду примут участие в Кубке мира

Спортсмены казанского спортклуба по видным видам спорта «Синтез» Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев примут участие в Кубке мира по прыжкам в воду, сообщает клубная пресс-служба.

Турнир пройдет в Токио с 1 по 6 мая 2021 года.

По словам тренера по прыжкам в воду СК ВВС «Синтез» и главного тренера сборной РТ Павла Муякина, это будет хорошая возможность познакомиться с условиями, в которых состоятся Игры.

Как минимум, двое из наших ребят будут бороться за Олимпийские лицензии.

«Мария Полякова будет выступать как в паре с Кристиной Ильиных, так и в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина. Никита Шлейхер заявлен в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина с Евгением Кузнецовым. Лицензии не именные, завоевываются на страну. Определять состав Олимпийской команды впоследствии будет тренерский совет во главе с главным тренером сборной России», — отметил Павел Муякин.