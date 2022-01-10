Трое казанцев вызваны в сборную России по прыжкам в воду

Три спортсмена из Казани — Мария Полякова, Никита Шлейхер и Александр Белевцев — вызваны в сборную России по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба клуба по водным видам спорта «Синтез».

«Участники Олимпийских игр в Токио Полякова, Шлейхер и Белевцев пройдут в составе сборной России по прыжкам в воду установочный сбор перед новым спортивным сезоном», — говорится в сообщении.

Также эта информация была подтверждена главным тренером сборной Татарстана по прыжкам в воду Павлом Муякиным.

Сбор национальной команды пройдет с 12 по 26 января 2022 года на базе сборных команд России на озере Круглом. Занятия будут направлены на совершенствование общей физической подготовки.

Первые старты нового сезона по прыжкам в воду намечены на февраль. В середине месяца состоится Кубок России — 2022.