Трое казанцев вошли в топ-10 моментов Лиги ВТБ

Календарь последнего месяца осени практически завершен, и Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов ноября. В нее вошли три баскетболиста казанского УНИКСа.

На десятой позиции — защитник Вячеслав Зайцев. В домашнем матче с ЦСКА он перехватил мяч, убежал и красиво забил сверху.

На второй позиции оказался эффектный блок-шот американского форварда казанцев Лоренцо Брауна в том же победном матче с ЦСКА.

А возглавил топ-10 ноября впечатляющий бросок сверху хорватского форварда УНИКСа Марио Хезоньи в гостевой игре в Перми с «Пармой».

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 6 декабря в Минске казанцы сыграют с «Цмоки-Минск». 26 ноября в рамках чемпионата Евролиги в столице Сербии Белграде УНИКС встретится с «Црвеной Звездой».