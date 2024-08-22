Трое казанцев предстанут перед судом за мошенничество и взяточничество

В Татарстане завершены расследования уголовных дел в отношении главы транспортной компании, экс-начальника отделения по Советскому району отдела ГИБДД УМВД России по Казани, а также местного жителя. Их обвиняют в зависимости от роли каждого в мошенничестве, покушении на дачу взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Согласно версии следствия, в 2019 году глава транспортной компании обратился к начальнику районного отделения ГИБДД с предложением за взятку обеспечить беспрепятственный проезд грузовых автомобилей компании через пост весового контроля в Пестречинском районе. В свою очередь, автоинспектор связался со знакомым, который заявил, что вопрос может быть решен при условии передачи через него ответственным сотрудникам полиции от 500 до 1000 рублей за каждый пропущенный грузовик.

В период с 2019 по 2021 год руководитель транспортной компании передал сотруднику ГИБДД 429 тысяч рублей, из которых тот оставил себе 214,5 тысячи рублей за посредничество, а остальную сумму отдал знакомому, который присвоил эти деньги.

Уголовное дело направлено в суд.