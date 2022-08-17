Трое из четверых казанцев на отдыхе вынуждены решать рабочие вопросы

Большинству казанцев приходится заниматься решением рабочих вопросов во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Трое из четырех казанцев на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов, еще четверо из десяти — время от времени. Причем больше всего тех, кто вынужден посвятить часть отпуска работе, — среди казанцев с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц, 84%», — отмечают специалисты сервиса.

Не сталкиваются с подобной необходимостью 16% участников опроса. Принципиальной позиции не работать во время отпуска придерживаются 6% респондентов.

Тех, кому часто приходится решать рабочие вопросы во время отдыха, больше всего среди главных бухгалтеров и менеджеров по продажам. Принципиально не занимаются работой во время отдыха 11% врачей, 9% программистов и 7% медицинских сестер.