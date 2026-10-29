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Происшествия 29 октября 2026 14:03

Трое иностранцев задержаны в аэропорту Казани за контрабанду анаболиков

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Трое иностранцев задержаны в аэропорту Казани за контрабанду анаболиков
Фото: МВД Медиа

Трое иностранцев задержаны в аэропорту Казани за контрабанду анаболиков.

Как рассказали в МВД Медиа, 26-летний иностранец пытался вылететь из России, однако при проверке его багажа были обнаружены 20 флаконов с неизвестным содержимым. Позднее эксперты установили, что в емкостях находится анаболик соматотропин, оборот которого в России ограничен. Иностранца задержали. По его словам, вещество планировалось продать в Центрально-Азиатском регионе людям, занимающимся спортом.

Вскоре был установлен организатор преступной схемы – им оказался 38-летний мигрант, проживающий в Москве. Препараты организатор передавал через посредника, еще одного 25-летнего приезжего. Оба были задержаны.

Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается. Всех троих поместили под стражу.

#МВД России #Аэропорт Казани
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