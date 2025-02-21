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Происшествия 21 февраля 2025 15:26

Трое иностранцев пойдут под суд в РТ за фиктивное трудоустройство 2 тыс. мигрантов

В Татарстане будут судить троих иностранцев, обвиняемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России в составе преступной группы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

С 2021 по 2022 год один из подозреваемых возглавлял коммерческую фирму, и совместно с двумя знакомыми начал искать иностранцев, нуждающихся в оформлении миграционных документов. За вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей они заключали с этими людьми поддельные трудовые договоры и соглашения об аренде жилья. Однако мигранты фактически не работали в компании и не проживали по указанным адресам.

В результате действий обвиняемых более 2 тысяч мигрантов оказались в России незаконно.

Уголовное дело передано в суд.

#Уголовное дело #мигранты
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