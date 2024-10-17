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Трое горняков погибли после обрушения породы рудника на Камчатке
В результате обрушения породы на руднике в Камчатском крае погибло три шахтера. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев.
По словам министра, инцидент произошел в штреке №3 рудника быстринской горной компании «Кумроч». На место происшествия отправилась спасательная группа для оказания помощи пострадавшим и поиска возможных жертв. На данный момент ведутся работы по подъему тел погибших на поверхность.
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