Происшествия 19 апреля 2026 12:03

Трое детей пострадали в массовом ДТП в Петербурге

Массовое ДТП произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга. Пострадал 38-летний мужчина, а также трое детей, сообщили в главке МВД по региону.

Авария случилась накануне ночью, водитель автомобиля KIA, перестраиваясь, врезался в Jeep. Последний отбросило на другой автомобиль KIA. В ДТП досталось еще легковушка Renault и Nissan.

«В результате ДТП пострадал 38-летний водитель автомобиля KIA, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Nissan в возрасте 10, 6 и 3 лет», – говорится в сообщении.

#массовое ДТП #Санкт-Петербург #пострадали дети в дтп
Дуэт Рамазановых: «Работать на эстраде становится все труднее. Остаются самые сильные»

18 апреля 2026

18 апреля 2026
«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

18 апреля 2026

18 апреля 2026
