Трое детей пострадали в массовом ДТП в Петербурге

Массовое ДТП произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга. Пострадал 38-летний мужчина, а также трое детей, сообщили в главке МВД по региону.

Авария случилась накануне ночью, водитель автомобиля KIA, перестраиваясь, врезался в Jeep. Последний отбросило на другой автомобиль KIA. В ДТП досталось еще легковушка Renault и Nissan.

«В результате ДТП пострадал 38-летний водитель автомобиля KIA, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Nissan в возрасте 10, 6 и 3 лет», – говорится в сообщении.