Трое детей пострадали из-за возгорания электросамоката в Москве

Минувшей ночью в московской квартире загорелся электросамокат, пострадали трое детей, сообщает в Telegram-канале МЧС России.

Электросамокат вспыхнул в одной из трехкомнатных квартир Москвы. Информация об этом поступила в пожарную охрану МЧС РФ ночью. В результате с ожогами в больницу были доставлены дети в возрасте 4 и 9 лет, а также 7-месячный малыш.

В ведомстве отметили, что во время происшествия семья не спала, поэтому удалось избежать более серьезных последствий.

Площадь горения не превысила одного квадратного метра.