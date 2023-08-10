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Трое детей пострадали из-за возгорания электросамоката в Москве
Минувшей ночью в московской квартире загорелся электросамокат, пострадали трое детей, сообщает в Telegram-канале МЧС России.
Электросамокат вспыхнул в одной из трехкомнатных квартир Москвы. Информация об этом поступила в пожарную охрану МЧС РФ ночью. В результате с ожогами в больницу были доставлены дети в возрасте 4 и 9 лет, а также 7-месячный малыш.
В ведомстве отметили, что во время происшествия семья не спала, поэтому удалось избежать более серьезных последствий.
Площадь горения не превысила одного квадратного метра.
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