Трое детей из лагеря «Санта» под Казанью пожаловались на рвоту и боли в животе

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану расследовали случай в лагере «Санта» в Лаишевском районе Татарстана после информации в СМИ.

Как выяснилось, в ночь на 30 июня у троих детей в возрасте десяти-двенадцати лет появилась тошнота, однократная рвота и боли в эпигастральной области. Температуры и других проявлений какого-либо инфекционного заболевания у детей не было.

«Детей поместили в изолятор. Они находились под наблюдением врача. На 10 часов утра сегодня, 30 июня, их состояние было удовлетворительным, жалоб не было. Пока они остаются под присмотром доктора», – рассказали агентству в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Как рассказали в ведомстве, все трое детей из отряда «Борцы», заехали в лагерь они 22 июня. В этом отряде 37 детей, всего же в лагере «Санта» сейчас отдыхают 186 ребят. От других детей подобных жалоб не поступало. В меню лагеря ничего из запрещенных блюд нет.

«Сотрудники лагеря рассказали, что в комнате у детей, которые жаловались на ухудшение здоровья, были найдены остатки еды и гостинцев, переданных родителями в выходные дни. Не исключено, что именно они могли послужить причиной тошноты и рвоты», – добавили в санитарном ведомстве.