Трое детей и четверо взрослых отравились угарным газом за минувшее воскресенье в РТ

Семеро человек, из которых трое – дети, отравились угарным газом за минувшее воскресенье в Татарстане. К сожалению, двое пострадавших скончались, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сразу два случая произошли в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района республики. Около часа дня поступило сообщение об отравлении троих человек в частном доме на улице 8 Марта. 5-летнего ребенка, 30-летнюю женщину и 84-летнюю бабушку с отравлением средней степени тяжести доставили в ЦРБ.

Предварительная причина происшествия - отсутствие тяги в дымоходе газового котла.

Второй случай зарегистрирован уже в одиннадцатом часу ночи. Также в селе Нижняя Мактама угарным газом в квартире отравился 16-летний подросток. Его с отравлением средней степени тяжести госпитализировали в Альметьевскую детскую городскую больницу.

Еще одно отравление угарным газом произошло в Авиастроительном районе Казани в квартире одного из домов по улице Белинского. Здесь пострадала 12-летняя девочка. Медики диагностировали у нее отравление угарным газом средней степени тяжести. Ребенок госпитализирован в ДРКБ.

О смертельном случае ранее сообщал «Татар-информ». Трагедия произошла накануне около полудня в поселке Актюбинский Азнакаевского района РТ. В частной бане от отравления угарным газом погибли 63-летняя женщина и 78-летний мужчина.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что угарный газ – смертельно опасен. В первую очередь, он невидим и никак не ощутим. Угарный газ он не имеет ни запаха, ни цвета, то есть причина недомогания не очевидна, ее не всегда удается обнаружить сразу.

Самые распространенные источники угарного газа — это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, иные газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели автомашин, выбрасывающие выхлопные газы. Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные посторонними предметами или из-за отсутствия ветрозащиты печные трубы, а также недостаточная вентиляция могут привести к тому, что угарный газ достигнет жилых помещений.

Недостаточный доступ свежего воздуха также может способствовать скоплению в помещении угарного газа.

