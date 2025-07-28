Трое человек получили травмы после массового ДТП на Оренбургском тракте

Двое пассажиров и один водитель пострадали в результате массового ДТП на Оренбургском тракте в Казани. Как сообщает городская Госавтоинспекция, авария произошла в минувшую пятницу.

По данным ведомства, на дороге столкнулись автомобили Renault Arkana, Skoda и Renault Megan.

В результате столкновения пассажиры автомобилей Skoda, Renault Arkana, а также 19-летний водитель Renault Megan получили травмы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

В условиях жары водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, избегать поездок без необходимости, а также заботиться о своем самочувствии и соблюдать ПДД.