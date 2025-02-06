Три человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

В результате атаки ВСУ на село Логачевка в Белгородской области погибли три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, в котором находились мужчина и две девушки 18-ти и 14-ти лет. Они скончались на месте.

«Хотел еще раз напомнить, что с 27 октября 2022 года в селе Логачевка действует режим чрезвычайной ситуации. Это означает, что въезд в Логачевку запрещен. Поэтому хочу еще раз обратиться ко всем жителям: населенные пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя!» – добавил Гладков в своем Telegram-канале.