Трое челнинцев после посещения сауны обратились к медикам с симптомами отравления хлором

Трое жителей Набережных Челнов вызвали скорую медицинскую помощь после посещения банного комплекса. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Они вызвали скорую спустя несколько часов, как уехали из бани или сауны. Состояние было удовлетворительное на момент осмотра», – отметили в ведомстве.

Предварительно, по симптомам трое взрослых могли отравиться хлором. Медики всю необходимую помощь оказали, пострадавшие от госпитализации отказались.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили, что случай отравления уже в работе у ведомства.