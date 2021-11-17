Трое челнинцев оборудовали нарколабораторию по производству мефедрона в лесу в палатке

Сотрудники полиции установили, что в лесном массиве около села Подгорный Такермен Мензелинского района трое челнинцев устроили нарколабораторию в палатке среди деревьев. В палатке полицейские обнаружили канистры с прекурсорами, химические реактивы, лабораторное оборудование и прочие предметы, необходимые для изготовления наркотиков.

Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, оперативники изъяли с места происшествия 11 килограммов неизвестного вещества. Экспертиза показала, что это – мефедрон.

Полицейские задержали челнинцев, им от 20 до 24 лет. Выяснилось, что они сами изготавливали наркотик из присылаемых им ингридиентов. Нарколабораторию они устроили в лесу в целях конспирации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт наркотиков».