Двое бугульминцев отправятся на СВО в составе нового батальона «Батыр»

Фото: предоставлено Натальей Паниной

Трое бугульминцев отправятся на СВО, двое из них – в составе нового отдельного стрелкового именного батальона военной комендатуры «Батыр», который будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий. Сначала они пройдут необходимую подготовку и после этого поедут в зону специальной военной операции.

«17 июня 2024 года было принято решение о формировании очередного национального батальона Республики Татарстан с наименованием «Батыр». Двое из наших ребят, стоящих в строю, убывают в поселок Рощинский Волжского района Самарской области, где они будут проходить мероприятия боевого слаживания в составе нового татарстанского батальона. Один бугульминец отправляется в город Миллерово Ростовской области, где пройдет подготовку», – рассказал военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов.

Фото: предоставленой Натальей Паниной

Напутствия бойцам от имени главы Бугульминского района Линара Закирова передала замруководителя исполнительного комитета Ольга Плеханова. Проводить их также пришли представители духовенства, главный социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Сергей Аношин и зампредседателя Содружества пограничников Бугульмы Салих Габдрахимов.

«Это очень непростой выбор, но выбор настоящего мужчины! Поэтому хотелось бы от всего сердца пожелать вам мужества. Самое главное, чтобы рядом с вами всегда были сильные, настоящие друзья. Сотни тысяч наших ребят, в том числе и бугульминцев, татарстанцев, россиян сейчас защищают наше мирное небо. Мы вас ждем, и ждем с Победой», – отметила Плеханова.

Фото: предоставленой Натальей Паниной

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Натальи Паниной