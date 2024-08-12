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Трое боевиков хотели напасть с коктейлями Молотова на церковь в Каспийске
В Каспийске была предотвращена попытка теракта, направленного против церкви. Трое местных жителей, арестованных в конце июля, планировали атаку с использованием коктейлей Молотова и других опасных предметов, сообщает «Коммерсантъ».
Двое из подозреваемых, Гусейн Абдуллаев и Мухаммад Рамазанов, работали грузчиками и придерживались радикальных религиозных взглядов. Они привлекли к своему плану третьего участника, Рашида Карибова, также работавшего в той же транспортной компании.
Группа рассматривала различные варианты атаки, включая взрыв в церкви Казанской иконы Божией Матери или в местах скопления силовиков. В конечном итоге они остановились на плане проникновения на территорию церкви с применением травматического оружия, самодельной бомбы и коктейлей Молотова.
Правоохранительные органы пресекли деятельность группы 26 июля, задержав всех троих подозреваемых. Суд принял решение о заключении их под стражу по обвинениям в создании террористического сообщества, незаконном изготовлении взрывного устройства и подготовке к теракту.
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