Трое бизнесменов и сотрудник минобраза РТ пойдут под суд за аферы с деньгами нацпроекта

В Татарстане в ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело о хищении средств, выделенных в рамках национального проекта «Образование», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Перед судом предстанут четверо жителей Казани в возрасте от 34 до 41 года. Их обвиняют в ограничении конкуренции, мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, отмывании денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2019 – 2021 годах 34-летняя бизнесвумен, два руководителя смежных оптовых компаний по продаже компьютерных комплектующих, а также 41-летняя глава профильного отдела регионального министерства образования и науки решили обманом похитить бюджетные средства. Они провели липовый тендер, заключили 5 госконтрактов на поставку в школы современного оборудования на сумму более 120 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Образование».

После предпринимательница, используя служебную информацию от руководителя отдела минобра, поставила в 97 образовательных организаций РТ некомплектное оборудование виртуальной реальности.

«Таким образом, злоумышленники похитили более 13,2 млн рублей бюджетных средств, часть из которых была затем легализована путем заключения мнимых договоров займа с аффилированными организациям», – уточнил Галиев.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.