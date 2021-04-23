Трое «барсов» вошли в стартовый состав сборной России

Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч «Еврочелленджа» со сборной Беларуси. Есть в нем три игрока казанского «Ак Барса».

Итак, игру начнут защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, они заняли место во втором звене. В третьей пятерке на месте центрального нападающего выйдет Илья Сафонов. Четвертый представитель «Ак Барса», голкипер Тимур Билялов, в заявку не попал.

Отметим среди игроков стартового состава сборной России защитника питерского СКА Динара Хафизуллина — это воспитанник казанского хоккея.

Ранее из-за травм расположение национальной команды покинули нападающие казанского клуба Артем Галимов и Дмитрий Воронков.