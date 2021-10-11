Трое американских ученых получили Нобелевскую премию по экономике

Шведская королевская академия наук в Стокгольме присудила премию по экономике памяти Альфреда Нобеля американским ученым Дэвиду Карду «за эмпирический вклад в экономику труда», а также Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей», передает РИА Новости.

Одну часть награды получит Кард, вторую часть разделят между собой Ангрист и Имбенс.

Лауреаты 2021 года совершили революционные открытия в эмпирических исследованиях в области социальных наук и представили новое видение рынка труда, отмечает Нобелевский комитет.

Королевская академия наук ежегодно вручает награду по экономике, которую шведский Госбанк учредил в 1968-м.

В 2020 году ее получили американцы Пол Р. Милгром и Роберт Б. Уилсон, которые усовершенствовали теорию аукционов и изобрели новые аукционные форматы.