ТРО ВООПИК проведет Неделю наследия в Казани с 13 по 18 апреля

Татарстанское отделение Общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИК) анонсирует Неделю наследия, приуроченную к 18 апреля – Всемирному дню наследия. Центральным событием станет пресс-конференция, которая состоится 13 апреля в 14:00 в пространстве «Номеров Михайлова» (Лобачевского, 3), сообщили в пресс-службе организации.

Программа пресс-конференции включает сбор гостей и экскурсию по объекту культурного наследия после реставрации. Участники смогут увидеть обновленные залы, которые еще не открыты для широкой публики. В 14:30 начнется пресс-конференция, на которой подведут итоги работы ТРО ВООПИК за год и представят планы на будущее, включая старт «Недели наследия» (13–18 апреля). В программу недели войдут лекции, экскурсии, субботник, посещение музея Пожарной охраны, а также просветительские встречи для школьников и экскурсоводов.

Ключевые темы выступлений:

Председатель ТРО ВООПИК Степан Новиков расскажет об итогах работы и проблемных объектах;

Член Совета ТРО ВООПИК Глафира Ахмадуллина – о проблемах сохранения монументального искусства в Татарстане, опыте других регионов и предложениях по учету;

Координатор «Том Сойер Фест – Казань» Анастасия Гизатова – о волонтерском движении и планах на летний сезон.

Татарское отделение ВООПИК возобновило свою работу 18 апреля 2025 года. Председателем избран архитектор-реставратор, кандидат наук Степан Викторович Новиков. В состав общества входят архитекторы, историки, краеведы, музейные работники, академики и все, кто неравнодушен к сохранению культурного наследия.

За прошедший год ТРО ВООПИК вело активную работу по мониторингу, изучению и выявлению объектов декоративно-монументального искусства и формированию подходов к их сохранению, запустило лекторий «Школа горожанина», а также проводило мониторинг проектной документации и историко-культурных экспертиз.

В 2026 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры отмечает 60-летний юбилей. Татарское отделение было создано в республике еще в 60-е годы XX века. За годы работы общество внесло значительный вклад в сохранение культурного наследия Татарстана: разрабатывало охранные зоны и стратегии сохранения, формировало списки исторических поселений и участвовало в создании концепций развития территорий. Ключевыми направлениями деятельности всегда оставались научные исследования, мониторинг состояния памятников и защита архитектурного достояния от сноса.

Объект культурного наследия «Дом, в котором осенью 1897 г. по весну 1899 г. жил великий русский артист В.И. Качалов, в 90-х годах XIX века в доме помещались номера для приезжих Михайлова» находится в Казани, на подъеме улицы Лобачевского, в историческом центре города. Этот доходный дом много раз перестраивался за свою более чем вековую историю. Первоначально часть участка находилась в собственности Воскресенской церкви, позднее участок перешел к купцу Михайлову, поэтому здание было известно как «Номера Михайлова». Дом также знаменит тем, что здесь в 1897-1899 годах жил актер Василий Качалов, служивший в местном театре по контракту. В советское время дом превратился в коммуналку, людей расселили в 2012-м, после чего аварийное здание перешло к компании ASG invest, которая занимается его реставрацией. Участники экскурсии смогут увидеть обновленные залы, еще не открытые для публики, редчайший для Казани дом-колодец, а также законсервированный фрагмент исторического флигеля-руины.