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Происшествия 30 июля 2025 11:36

Трижды осужденного директора АЗС заставили обустроить безопасный въезд на заправку в РТ

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В Татарстане директор газозаправочной станции, осужденный в третий раз за неисполнение решения суда, приступил к работам на трассе М7. Еще в апреле 2025 года его обязали приостановить работу АЗС и устранить нарушения: обустроить безопасный въезд-выезд, переходные полосы и освещение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Несмотря на предупреждения, руководитель игнорировал требования. В 2023 году он был осужден и оштрафован на 60 тыс. рублей. В 2024 году последовал второй обвинительный приговор с назначением наказания в виде 180 часов обязательных работ. В июле 2025 года мировой судья вынес третий обвинительный приговор по той же статье, назначив штраф в размере 100 тыс. рублей.

Только после последнего решения директор наконец начал устранять нарушения. Данное исполнительное производство взято на особый контроль приставов.

#судебные приставы
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