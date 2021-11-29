Трижды лучшие: экологическую работу «Нижнекамскнефтехима» оценили на федеральном уровне

«Нижнекамскнефтехим» стал победителем XVII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2021» сразу в трех номинациях. За что именно предприятие, которое недавно вошло в состав холдинга СИБУРа, получило высокие награды, что еще компания планирует сделать для улучшения экологии в Нижнекамске и республике в целом – в материале

За 20 лет – четыре экологические программы

«Нижнекамскнефтехим» победил в номинациях «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие», «За экологическую ответственность» и «Экологический менеджмент и управление отходами в промышленности».

Награды стали следствием большой работы предприятия в сфере экологии: компания модернизировала производства, создавала новые проекты и развивала технологии, защищающие от экологических угроз, а также популяризировало их.

«В этом конкурсе «Нижнекамскнефтехим» участвует уже не в первый раз. Стать его лауреатом очень почетно. Нас отметили за мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, которые были направлены на реконструкцию, техническое перевооружение, реорганизацию существующих производств, в том числе по снижению выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты, а также по уменьшению образования отходов», – отметил заместитель главного инженера, начальник управления экологической безопасности «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков.

Нефтехимическое предприятие системно занимается природоохранной деятельностью. За последние 20 лет компания выполнила четыре экологические программы.

В ходе последней – с 2014 по 2020 год – было реализовано почти 500 мероприятий, связанных с улучшением экологии. «Нижнекамскнефтехим» вложил в них почти 8 млрд рублей.

За счет реализации мероприятий предотвращено 3,6 тыс. тонн выбросов вредных веществ в атмосферу; сократилось потребление речной воды – на 11,1 млн кубометров, сброс сточных вод – на 8,7 млн кубометров; загрязняющих веществ, сбрасываемых в водоем, – на 6,2 тыс. тонн; образование утилизируемых отходов – на 46,5 тыс. тонн; не подлежащих утилизации отходов – на 15,2 тыс. тонн.

Самым масштабным экологическим проектом последних лет стала реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) Нижнекамска. Причем компания модернизировала объект не только для себя – сюда поступают химически загрязненные стоки с предприятий Нижнекамского промышленного узла и городские коммунальные стоки. Кроме этого, в рамках реконструкции БОС, но за пределами площадки очистных сооружений, построен новый коллектор общей протяженностью 15 километров.

К настоящему времени выполнены два этапа реконструкции БОС на сумму более 3 млрд рублей. «Поступающие на станцию стоки уже не оказывают воздействия на Нижнекамск и близлежащие населенные пункты. Жалобы на запах сейчас уже практически не поступают», – сказал Гришаков.

Стоимость пятой программы – 12,5 млрд рублей

В этом году начала действовать пятая экологическая программа, рассчитанная до 2025 года. На улучшение экологии «Нижнекамскнефтехим» планирует направить 12,5 млрд рублей. Пункты программы связаны с повышением экологической эффективности производств и систем мониторинга, реконструкцией и созданием новых природоохранных объектов.

«Пятая экологическая программа объемная по финансированию и списку выполняемых работ. Цифра колоссальная – более 12 млрд рублей. Объем финансирования предыдущей – более 7 млрд, и она показала свою эффективность и необходимость. Мы видим это по снижению выбросов и потреблению речной воды», – подчеркнул генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

В рамках пятой программы продолжится реконструкция биологических очистных сооружений. В этом году стартовал третий этап модернизации БОС, будут реконструированы станция доочистки и узел обеззараживания с применением современных, наилучших мировых технологий. К примеру, обеззараживание стоков будет производиться с помощью ультрафиолетовых ламп.

Всего программа насчитывает 255 мероприятий, которые связаны как с уменьшением выбросов в атмосферный воздух, так и со снижением загрязнения сточных вод и сохранением почвы. Планируется реконструкция полигона промышленных отходов и рекультивация иловых карт близ села Борок. Для снижения воздействия на атмосферу будет установлено новое технологическое оборудование, в частности, на печах будут заменены горелки. Кроме того, будет совершенствоваться система автоматизированного контроля.

«В сфере охраны окружающей среды мы имеем системный подход»

«Нижнекамскнефтехим» не только совершенствует свое производство, но также активно восполняет водные биоресурсы и занимается озеленением города.

На балансе предприятия находится водозабор, из которого в Нижнекамск поступает вода для питьевых и технических нужд. Чтобы компенсировать возможный вред окружающей среде, в 2020 году в Камский плес Куйбышевского водохранилища выпущено 7,6 тыс. сазанов, в 2021 году – 125,6 тыс. мальков стерляди.

«Совместно с научно исследовательским институтом и территориальным управлением Росрыболовства мы проводим работу по определению объема и сортов рыбы, которую наше предприятие планирует выпускать в водоем. На тендерной основе определяется прудовое хозяйство, которое выращивает для нас мальков, место для их выпуска определяет Росрыболовство. При этом учитывается много факторов, в том числе благоприятные природные условия и кормовая база, чтобы рыба прижилась», – сказала начальник отдела охраны окружающей среды «Нижнекамскнефтехима» Светлана Ямкова.

Компания регулярно принимает участие в экологических акциях, высаживая саженцы деревьев в жилых районах города – вдоль городских дорог, в подшефных школах, в парках и скверах. Сотрудники предприятия, особенно молодые нефтехимики, активно занимаются очисткой береговых линий озер и рек.

Работники «Нижнекамскнефтехима» приняли участие в крупнейшем в России экологическом онлайн-проекте – Экодиктанте. Он включал 25 вопросов на самые разные темы: охрана водных ресурсов и атмосферного воздуха, обращение с отходами, лесные ресурсы России, особо охраняемые природные территории, охрана животных и растений.

«Нижнекамскнефтехим» продолжает оставаться социально и экологически направленным предприятием. В сфере охраны окружающей среды мы имеем системный подход, реализация которого позволит улучшить благополучие не только работников предприятия и горожан, но и в целом жителей республики», – подчеркнул Олег Гришаков.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»