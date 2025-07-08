Трихолог рассказала, как часто следует мыть голову летом

Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» отметила, что частота мытья головы должна зависеть от типа кожи головы, а не от времени года или внешней среды.

«У каждого человека индивидуальный график: кому-то комфортно мыть голову каждый день, а другим достаточно одного раза в неделю или даже реже. Особенно это касается людей с сухой кожей головы, которым ежедневное мытье противопоказано», — рассказала она.

По ее словам, обладатели жирного типа кожи действительно нуждаются в более частом уходе, поскольку длительное пребывание в грязи может спровоцировать развитие себорейного дерматита.

Кроме того, трихолог добавила, что время суток не влияет на необходимость мытья головы: делать это можно в любое удобное время. Однако она не рекомендует ложиться спать с мокрыми волосами.