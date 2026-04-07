Трихолог рассказала, как часто нужно мыть волосы

Кандидат медицинских наук, врач первой категории, врач-дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог, доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталия Сирмайс в беседе с «Радио 1» рассказала, с каким графиком нужно мыть волосы.

«Мыть волосы нужно по мере необходимости, у каждого она своя», – рассказала эксперт.

Специалист также обратила внимание, что если перейти на более редкое мытье или помыть голову после долгого перерыва, то на руках остаются целые пучки волос. Тем не менее Сирмайс объясняет это законами физики, а не болезнью.

«Это может способствовать задержке волос, и поэтому после мытья кажется, что волос выпадает больше, чем раньше», – отметила она.

Частота мытья волос зависит от типа кожи и степени ее жирности. Обладатели жирной кожи могут мыть ее каждый день, а сухой – раз в 3-4 дня. Главное, по словам эксперта, мыть волосы, когда они грязные, а не когда «пора по расписанию».