Общество 5 сентября 2025 14:41

Трихолог Галлямова предупредила об опасности мытья головы гелем для душа

Если гелем для душа моет голову мужчина, у которого короткие волосы или бритая голова, то ничего в этом страшного нет, однако девушке, беспокоящейся о красоте своих волос лучше использовать шампунь. Об этом «Татар-информу» сообщила трихолог, профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Юлия Галлямова.

«Если же вы моете голову гелем для душа, то ничего в этом страшного нет. Однако стоит учесть, что шампуни разработаны с учетом того, чтобы средства, расщепляющие жир, не навредили стержням волос, то есть не пересушили. В геле для душа таких средств нет. Если вы мужчина и у вас бритая голова или очень короткие волосы, то ничего в этом страшного нет, но если вы девушка, которая беспокоится о красоте своих волос, то лучше использовать специализированные шампуни», – сказала Галлямова.

Она отметила, что каждое средство разработано с учетом физиологии кожи.

«На волосистой части головы находится очень много сальных желез, то есть там наибольший продукт кожного сала. Соответственно для мытья головы требуются другие средства, которые расщепляют жир и промывают кожу головы», – объяснила эксперт.

