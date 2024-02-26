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Триумф китайцев в Dota 2 и «полет в космос» белорусов: что происходит на «Играх будущего»
Первый в истории фиджитал-турнир «Игры будущего» незаметно подошел к своему экватору. К этому часу уже определены победители сразу в нескольких дисциплинах. Главные итоги первой половины соревнований в Казани – в материале «ТИ-Спорт».
Китайская команда Xtreme Gaming – чемпион по Dota 2
Главным событием минувшей недели на «Играх будущего» стал финал в самой ожидаемой дисциплине турнира – Dota 2. Зрители на «Казань Экспо» занимали места в огромных очередях у входа за несколько часов до решающего матча.
Все жертвы фанатов «Доты» были принесены во имя одного: увидеть вживую китайское «эль-классико» в мире киберспорта – Xtreme Gaming против LGD Gaming. И если вам кажется, что столь высокое сравнение неуместно, то вы сильно ошибаетесь. На родине киберспортсменов двух этих команд чтят не хуже, чем звезд «Реала» и «Барселоны».
В преддверии финала руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров заявлял, что билеты на решающий матч по Dota 2 раскупили еще за неделю до церемонии открытия турнира. И сомневаться в ажиотаже к этой дисциплине не было никакого смысла. Финал между Xtreme Gaming и LGD Gaming в режиме реального времени смотрели тысячи зрителей в России на официальном ютуб-канале «Игр будущего». А в Китае эти цифры превышали более семи миллионов человек суммарно на разных стриминговых платформах.
Трофей по итогу завоевала команда Xtreme Gaming. Примечательно, что за несколько часов до финала фаворитом считался именно LGD Gaming. Но в киберспорте, как и в обычном спорте, случаются сенсации. И зрители на «Казань Экспо» увидели это воочию.
За победу коллектив Xtreme Gaming получил сумму призовых в 350 тыс. долларов. На вопрос: «На что потратите эти деньги?» китайские игроки отвечали скромно и без пафоса. Кто-то отдаст большую часть суммы на подарок родителям, кто-то побалует себя новым гаджетом, а кто-то, как киберспортсмен Дин Цун, потратит часть денег на ценные суверниры – купит матрешки в память о России.
«Ак Барс» с бронзой на «Играх будущего»
Любимцы местной публики – фиджитал-хоккеисты команды «Ак Барс» стать чемпионами первых в истории «Игр будущего» не смогли. Но надо признать, что и изначально на казанских спортсменов не было уж очень высоких ставок. Все-таки коллективы Liga Pro Team и Cosmos X17 были в этом плане поопытнее и посильнее, в первую очередь из-за фиджитал-части.
Тем не менее по ходу плей-офф «Ак Барс» заявил о себе очень громко. Казанцы уверенно добрались до полуфинала, где досадно уступили команде Liga Pro Team в серии буллитов (9:8). Реализуй кто-то из игроков «Ак Барса» послематчевый бросок, помимо Максима Пестушко, сенсация на турнире могла случиться с легкостью.
В фиджитал-хоккее на «Играх будущего» казанский коллектив завоевал третье место, разгромив в матче за бронзу латвийскую команду Baltic Select. По окончании соревнований «Ак Барс» стал обладателем неплохих призовых в размере 75 тыс. долларов – по нынешнему курсу порядка 7 млн рублей.
Первый блин на «Играх будущего» комом для казанцев не вышел, но и вкусным десертом не стал. Победив в финале, хоккеисты «Ак Барса» могли заполучить не только особый кубок чемпионов, но и солидные призовые – 175 тыс. долларов.
К слову, чемпионом в фиджитал-хоккее, как и ожидалось, стала другая российская команда – Liga Pro Team, которая на «Играх будущего» представлена в широкой франшизе. Например, одноименный коллектив выступает сейчас в фиджитал-баскетболе и добивается там весьма неплохих результатов.
УНИКС вылетел в 1/8, а кибератлетисты из России стали первыми чемпионами турнира
25 февраля состоялись матчи 1/8 финала фиджитал-баскетбола. Казанский УНИКС, проявлявший себя здорово на групповом этапе, неожиданно вылетел уже в первом раунде плей-офф.
На протяжении всех соревнований у российской команды проседала диджитал-часть. УНИКС уверенно разносил своих соперников в классическом стритболе в формате 3х3, а вот в киберспортивной части периодически терпел крах.
В 1/8 финала против клуба из Черногории Dangerous DG так и случилось. В диджитал-части УНИКС уступил со счетом 37:25. Разрыв в 12 очков казанцам компенсировать не удалось. В физикал-части УНИКС победил с разницей лишь в одно очко.
Казанский клуб бесславно вылетел с «Игр будущего», поэтому уже в ближайшее время центровой УНИКСа Иван Лазарев сможет вернуться к прямым своим обязанностям и приступить к тренировкам, готовясь к весенней части сезона Единой лиги ВТБ.
Из хороших и приятных событий последней недели отметим золото Russian Cyborgs в дисциплине «кибератлетика». российский коллектив стал первым чемпионом на «Играх будущего», в финале со счетом 60:55 победив команду из Саудовской Аравии. По окончании соревнований заместитель премьер-министра республики Татарстан Роман Шайхутдинов отметил значимость дисциплины «кибератлетика» на «Играх будущего».
«Мне кажется, кибератлетика в рамках фиджитал-игр имеет самое важное значение. Здесь люди показывают силу воли, производители показывают доступность технологий», – сказал он.
Короткой строкой
Состоялись финалы соревнований еще в ряде дисциплин. В «Мире танков» победу одержала команда Beyond, победившая своего соперника, клуб Enemy, со счетом 7:1. Третье место на турнире досталось коллективу Solnce.
В дисциплине Warface лучшей командой по итогам всех состязаний стал российский клуб Young, который в финале одолел своих соотечественников, команду HLS, со счетом 2:0. Отметим, что сумма призовых в этой дисциплине равнялась 87,5 тыс. долларов.
Краснодарская команда Kuznya стала абсолютным чемпионом в фиджитал-единоборствах. Спортсмены из России не оставили никаких шансов другим бойцам, представлявшим семь разных стран. Краснодарский коллектив на протяжении всего турнира был объективно лучшим как в диджитал-, так и в физикал-части
Поводом для большой радости белорусской публики оказалась победа команды Minsk в дисциплине «Велогонки». Коллектив оставил позади себя в общей сложности 12 клубов, принимавших участие на турнире. Победа на «Играх будущего» для белорусских спортсменов является настолько значимой, что ее эффект они сравнили с полетом в космос.
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