Триумф китайцев в Dota 2 и «полет в космос» белорусов: что происходит на «Играх будущего»

Главным событием минувшей недели на «Играх будущего» стал финал Dota 2

Фото: gofuture.games

Китайская команда Xtreme Gaming – чемпион по Dota 2

Главным событием минувшей недели на «Играх будущего» стал финал в самой ожидаемой дисциплине турнира – Dota 2. Зрители на «Казань Экспо» занимали места в огромных очередях у входа за несколько часов до решающего матча.

Все жертвы фанатов «Доты» были принесены во имя одного: увидеть вживую китайское «эль-классико» в мире киберспорта – Xtreme Gaming против LGD Gaming. И если вам кажется, что столь высокое сравнение неуместно, то вы сильно ошибаетесь. На родине киберспортсменов двух этих команд чтят не хуже, чем звезд «Реала» и «Барселоны».

В преддверии финала руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров заявлял, что билеты на решающий матч по Dota 2 раскупили еще за неделю до церемонии открытия турнира. И сомневаться в ажиотаже к этой дисциплине не было никакого смысла. Финал между Xtreme Gaming и LGD Gaming в режиме реального времени смотрели тысячи зрителей в России на официальном ютуб-канале «Игр будущего». А в Китае эти цифры превышали более семи миллионов человек суммарно на разных стриминговых платформах.

Финал между Xtreme Gaming и LGD Gaming в режиме реального времени смотрели тысячи зрителей в России. А в Китае эти цифры превышали более семи миллионов человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трофей по итогу завоевала команда Xtreme Gaming. Примечательно, что за несколько часов до финала фаворитом считался именно LGD Gaming. Но в киберспорте, как и в обычном спорте, случаются сенсации. И зрители на «Казань Экспо» увидели это воочию.

За победу коллектив Xtreme Gaming получил сумму призовых в 350 тыс. долларов. На вопрос: «На что потратите эти деньги?» китайские игроки отвечали скромно и без пафоса. Кто-то отдаст большую часть суммы на подарок родителям, кто-то побалует себя новым гаджетом, а кто-то, как киберспортсмен Дин Цун, потратит часть денег на ценные суверниры – купит матрешки в память о России.

За победу коллектив Xtreme Gaming получил сумму призовых в 350 тыс. долларов Фото: gofuture.games

«Ак Барс» с бронзой на «Играх будущего»

Любимцы местной публики – фиджитал-хоккеисты команды «Ак Барс» стать чемпионами первых в истории «Игр будущего» не смогли. Но надо признать, что и изначально на казанских спортсменов не было уж очень высоких ставок. Все-таки коллективы Liga Pro Team и Cosmos X17 были в этом плане поопытнее и посильнее, в первую очередь из-за фиджитал-части.

Тем не менее по ходу плей-офф «Ак Барс» заявил о себе очень громко. Казанцы уверенно добрались до полуфинала, где досадно уступили команде Liga Pro Team в серии буллитов (9:8). Реализуй кто-то из игроков «Ак Барса» послематчевый бросок, помимо Максима Пестушко, сенсация на турнире могла случиться с легкостью.

Фиджитал-хоккеисты команды «Ак Барс» стать чемпионами первых в истории «Игр будущего» не смогли Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В фиджитал-хоккее на «Играх будущего» казанский коллектив завоевал третье место, разгромив в матче за бронзу латвийскую команду Baltic Select. По окончании соревнований «Ак Барс» стал обладателем неплохих призовых в размере 75 тыс. долларов – по нынешнему курсу порядка 7 млн рублей.

Первый блин на «Играх будущего» комом для казанцев не вышел, но и вкусным десертом не стал. Победив в финале, хоккеисты «Ак Барса» могли заполучить не только особый кубок чемпионов, но и солидные призовые – 175 тыс. долларов.

К слову, чемпионом в фиджитал-хоккее, как и ожидалось, стала другая российская команда – Liga Pro Team, которая на «Играх будущего» представлена в широкой франшизе. Например, одноименный коллектив выступает сейчас в фиджитал-баскетболе и добивается там весьма неплохих результатов.

В фиджитал-хоккее на «Играх будущего» казанский коллектив завоевал третье место Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

УНИКС вылетел в 1/8, а кибератлетисты из России стали первыми чемпионами турнира

25 февраля состоялись матчи 1/8 финала фиджитал-баскетбола. Казанский УНИКС, проявлявший себя здорово на групповом этапе, неожиданно вылетел уже в первом раунде плей-офф.

На протяжении всех соревнований у российской команды проседала диджитал-часть. УНИКС уверенно разносил своих соперников в классическом стритболе в формате 3х3, а вот в киберспортивной части периодически терпел крах.

В 1/8 финала против клуба из Черногории Dangerous DG так и случилось. В диджитал-части УНИКС уступил со счетом 37:25. Разрыв в 12 очков казанцам компенсировать не удалось. В физикал-части УНИКС победил с разницей лишь в одно очко.

Казанский клуб бесславно вылетел с «Игр будущего», поэтому уже в ближайшее время центровой УНИКСа Иван Лазарев сможет вернуться к прямым своим обязанностям и приступить к тренировкам, готовясь к весенней части сезона Единой лиги ВТБ.

25 февраля состоялись матчи 1/8 финала фиджитал-баскетбола Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из хороших и приятных событий последней недели отметим золото Russian Cyborgs в дисциплине «кибератлетика». российский коллектив стал первым чемпионом на «Играх будущего», в финале со счетом 60:55 победив команду из Саудовской Аравии. По окончании соревнований заместитель премьер-министра республики Татарстан Роман Шайхутдинов отметил значимость дисциплины «кибератлетика» на «Играх будущего».

«Мне кажется, кибератлетика в рамках фиджитал-игр имеет самое важное значение. Здесь люди показывают силу воли, производители показывают доступность технологий», – сказал он.

Короткой строкой

Состоялись финалы соревнований еще в ряде дисциплин. В «Мире танков» победу одержала команда Beyond, победившая своего соперника, клуб Enemy, со счетом 7:1. Третье место на турнире досталось коллективу Solnce.

В «Мире танков» победу одержала команда Beyond Фото: gofuture.games

В дисциплине Warface лучшей командой по итогам всех состязаний стал российский клуб Young, который в финале одолел своих соотечественников, команду HLS, со счетом 2:0. Отметим, что сумма призовых в этой дисциплине равнялась 87,5 тыс. долларов.

Краснодарская команда Kuznya стала абсолютным чемпионом в фиджитал-единоборствах. Спортсмены из России не оставили никаких шансов другим бойцам, представлявшим семь разных стран. Краснодарский коллектив на протяжении всего турнира был объективно лучшим как в диджитал-, так и в физикал-части

Поводом для большой радости белорусской публики оказалась победа команды Minsk в дисциплине «Велогонки». Коллектив оставил позади себя в общей сложности 12 клубов, принимавших участие на турнире. Победа на «Играх будущего» для белорусских спортсменов является настолько значимой, что ее эффект они сравнили с полетом в космос.